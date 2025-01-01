Максим Артамонов Ломовые цены Эксперты прогнозируют рост стоимости автомобилей после повышения утильсбора Поделиться Твитнуть

С 1 ноября этого года сумма утилизационного сбора для автомобилей в России может рассчитываться по-новому. Минпромторг подготовил проект постановления, который вводит прогрессивную шкалу в зависимости от мощности двигателя. «Новый компаньон» опросил экспертов автомобильной отрасли и выяснил, какие последствия ждут автомобилистов после принятия изменений.

Рассчитают по-новому

Если новые правила утвердят, то они вступят в силу 1 ноября этого года и не будут распространяться на автомобили, на которые утилизационный сбор уже был уплачен по действующим нормативам. Изменения в первую очередь отразятся на машинах параллельного импорта и ушедших брендов, утверждают власти. В частности, глава Минпромторга Антон Алиханов заверил, что грядущая корректировка утильсбора не повлияет на доступность и стоимость массовых автомобилей в России. Министр подчерк­нул, что отечественные автопроизводители, включая тех, которые работают на перезапущенных площадках, защищены от роста цен комплексом мер господдержки. Льготная ставка сохранится на автомобили мощностью менее 160 л. с.

«Изменения при корректировке утильсбора затронут в большей степени стоимость ввозимых по параллельному импорту автомобилей и прекративших свою деятельность в России автобрендов», — уточнил Алиханов.

Изменения для автомобилистов

Один из главных вопросов, которым задаются автомобилисты, — как именно изменится процедура покупки и регистрации автомобиля с 1 ноября для рядового автовладельца? Сможет ли он, покупая машину, быть уверен, что сбор уже уплачен, и не столкнётся ли с необходимостью самостоятельно разбираться с этим вопросом и нести дополнительные издержки?

Как пояснил президент Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов, про­цедуры покупки и оформления никак не изменятся.

«Риск, который нужно контролировать, — продажа ввезённого по льготной ставке утильсбора автомобиля менее чем через год с момента импорта. Но он был и раньше. В этом случае нужно доплатить сбор по коммерческой ставке», — пояснил Жигалов.

Таким образом, если у автомобиля есть действующий электронный или бумажный ПТС, значит, утилизационный сбор уплачен. Никаких изменений в этой части не будет: есть действующий паспорт — можно ехать и ставить машину на учёт, если нет, то следует заняться его получением. Это включает в себя получение и предоставление в компетентные органы сведений о таможенном оформлении, уплате утилизационного сбора, а также о порядке допуска автомобиля к эксплуатации на территории России (одобрение типа транспортного средства при официальном массовом импорте или свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства при частном единичном ввозе).

Цены на низком старте

После включения утильсбора в стоимость автомобиля цены на новые и подержанные машины вырастут, утверждают эксперты. Изменения могут повлиять и на темпы обновления автопарка в стране: есть основания полагать, что они замедлятся.

Минпромторг пошёл на значительное услож­нение схемы, считает Вячеслав Жигалов. Например, если до сих пор в пределах каждого диапазона объёма двигателя ставка была одинаковой, то теперь она ещё зависит от мощности. Значительная часть автомобилей (мощностью свыше 160 л. с.), по сути, попадёт в зону заградительных тарифов.

Без изменений остались лишь ставки не выше 160 «лошадей», а всё, что выше, облагается по прогрессивной шкале. Например, для двигателя объёмом от 1 до 2 л и мощностью 160—190 л. с. сбор увеличится более чем на 80 тыс. руб. — до 750 тыс. руб., для двигателя мощностью 190—220 л. с. рост составит почти 130 тыс. руб. — до 794 тыс. руб. и т. д. При этом в сегментах с большими объёмами моторов рост сбора будет медленнее. В частности, для двигателя объёмом 3—3,5 л первая ступень повышения составит только 42,6 тыс. руб. В то же время у двигателей объёмом более 2 л мощность очень редко бывает меньше 160 л. с., то есть повышение сбора в этом случае будет тотальным.

Постепенно почти весь иностранный бизнес-класс (BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Toyota, Volkswagen, Lexus) станет экзотикой, полагает часть экспертов, опрошенных «Новым компаньоном».

Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин отмечает, что нововведения существенно скажутся на автомобилях с большой мощностью и автомобилях премиум-сегмента. В то же время удорожание не сильно замедлит обновление парка, так как продажи пока и так низкие — падать они ещё могут, хотя и незначительно.

«Подорожают однозначно все автомобили в разной степени, даже те, на которые не будет распространяться утильсбор. Это рынок», — заключает эксперт.

По словам Вячеслава Жигалова, эти меры не затронут примерно 3/4 рынка, однако каждому четвёртому покупателю придётся выбирать между «всё более дорожающей привычкой и чем-то попроще».

Совладелец автосалона Ikea Auto, управляю­щий сетью автосервисов и магазинов запчастей Константин Волков отмечает, что когда утильсбор включают в цену автомобиля, то он фактически становится дополнительным налогом.

«По разным оценкам, для машин мощностью свыше 160 л. с. сбор может вырасти в десятки и даже сотни раз по сравнению с нынешними льготными 5,2 тыс. руб. Например, для Kia Carnival (194 л. с.) утильсбор можно поднять с 5,2 тыс. до почти 1,9 млн руб., для BMW X6 (286 л. с.) ставка может вырасти до 2,9 млн руб. Такие скачки приведут к тому, что машины премиум-класса станут недоступны для подавляющего большинства», — рассказывает эксперт.

При этом, по его словам, массовый сегмент — автомобили мощностью до 160 л. с. — может избежать серьёзных изменений: власти уже заявляют, что льготные ставки сохранятся для таких машин.

«Но даже массовый сегмент может подорожать «по касательной», через рост рыночных цен и перекос спроса в пользу таких автомобилей. Да, часть людей отложит покупку, это неминуемо замедлит обновление автопарка, особенно в премиум-сегменте и при импорте спецверсий», — отмечает Волков.

Автомобили-призраки

Одна из целей сбора — стимулировать утилизацию старых машин, но многие эксперты отрасли предрекают рост числа «автомобилей-призраков», то есть возникновение ситуации, когда владельцы старых, но ещё ездящих машин, чтобы не платить сбор при снятии с учёта, будут бросать их или продавать на запчасти без оформления. В связи с этим возникает вопрос: каким образом эта система сможет противостоять таким схемам и реально повысит ли она экологичность?

Автоэксперт Андрей Чертков обратил внимание на то, что для старых машин, запчастей, металлолома, пластика и резины уже давно есть свой рынок.

«Автомобили «проваливаются» в эту воронку естественным образом сами по себе, ничего дополнительно государству регулировать тут, тем более за деньги, не нужно», — отмечает автоэксперт.

Алексей Деткин расценивает введение утильсбора как «барьер и неконкурентное решение», которое позволяет защищать чьи-то интересы во вред другим игрокам рынка. В итоге это сказывается на потребителях.

Константин Волков отмечает, что если в планах была покупка мощного автомобиля (160+ л. с.), то лучше завершить сделку до ноября, чтобы избежать риска «доплаты» по новым правилам.

«Этот закон может стать поворотным моментом для рынка автомобилей в России. Но многое будет зависеть от деталей реализации, контроля и прозрачности. И от того, что окажется сильнее: система или интересы граждан», — резюмирует эксперт.

