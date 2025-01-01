Полина Путякова журналист Рынок автокредитов буксует Объёмы автокредитования сократились почти наполовину Поделиться Твитнуть

В первом полугодии 2025 года рынок автокредитования Пермского края пережил значительное снижение. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), объём выданных автокредитов за январь—июнь 2025 года составил 13,5 млрд руб., что на 41,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда этот показатель достигал 23,1 млрд руб. В самой низкой точке этого пике снижение объёмов автокредитования к среднемесячному уровню прошлого года составило 44%.

Двойная цена

Эта тенденция во многом связана с высокой стоимостью заёмных средств, обусловленной жёсткой денежно-кредитной политикой Центрального банка, отмечают эксперты. Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская подчёркивает, что повышение ключевой ставки ЦБ привело к значительному росту полной стоимости кредита (ПСК), которая в I квартале 2025 года для новых автомобилей достигала 26,699%, а для подержанных — 28,23%. По расчётам, при таких условиях заёмщик, взявший кредит под 27% на пять лет, фактически выплачивает банку сумму, эквивалентную стоимости ещё одного автомобиля. Это, по словам эксперта, сущест­венно «остужает» намерения потребителей брать автокредиты, особенно на фоне экономической неопределённости.

Ещё одним значимым фактором, сдерживающим рынок автокредитования, стал рост цен на автомобили. Как отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев, увеличение утилизационного сбора, взимаемого при ввозе или производстве автомобилей, существенно повысило стоимость новых машин. Дорожающие автомобили становятся менее доступными для широкого круга потребителей, а ограниченное предложение из-за ухода ряда иностранных автопроизводителей и логистических сложностей усиливает эту тенденцию. К тому же покупатели, сталкиваясь с высокими ценами, чаще выбирают более бюджетные модели, которые требуют меньших объёмов займов, да и в целом реже приобретаются в кредит.

Значительное влияние на сокращение автокредитования оказали меры Центрального банка, направленные на снижение закредитованности населения. По данным Ирины Андриевской, банки отклоняют около 80% заявок на автокредиты из-за высоких показателей долговой нагрузки (ПДН) заёмщиков.

«С июля 2024 года ЦБ ввёл коэффициенты резервирования, которые делают кредитование заёмщиков с ПДН выше 50% экономически невыгодным для банков», — поясняет она.

Например, для клиентов с ПДН 80% и выше банк должен резервировать двойную сумму кредита, что вынуждает финансовые учреждения отказывать таким заёмщикам.

Альберт Короев добавляет, что общая экономическая неопределённость и рост инфляционных ожиданий заставляют и самих потребителей быть более осторожными в принятии финансовых обязательств. Это также особенно заметно среди тех, кто уже имеет значительную долговую нагрузку, что дополнительно снижает активность на рынке автокредитования.

Ставки и скидки

При этом, по словам Ирины Андриевской, для стимулирования спроса многие банки и автосалоны «обнуляют» первоначальный взнос в своих программах, как для новых автомобилей, так и для подержанных. «Практически все банки «обнулили» этот параметр в кредитных программах», — отмечает Андриевская, добавляя, что такой подход сопровождается увеличением сроков кредитования до 8—10 лет, чтобы снизить ежемесячные платежи и сделать кредиты более доступными. «Искусство возможного» — так она характеризует текущую политику автокредитования, где банки и дилеры компенсируют высокие ставки скидками и льготными программами. Например, по госпрограмме скидки на автомобили достигают 10—35%, а автодилеры, такие как дилер LADA «МК Ривьера Групп», предлагают дополнительные бонусы, включая бесплатный полис КАСКО и компенсацию нескольких кредитных платежей.

Поскольку проблема автокредитования не только в высоких ставках, то их начавшееся снижение пойдёт рынку на пользу, но эффект от этого будет ограничен другими факторами, такими как стоимость автомобилей и регуляторные меры. Альберт Короев подчёркивает, что корректировка ставок по автокредитам происходит с задержкой в один—три месяца, так как банки адаптируют свои программы в зависимости от конкуренции и внутренней политики.

«Средневзвешенные ставки по автокредитам на новые автомобили уже начали снижаться, но это в большей степени связано с программами субсидирования от государства и автопроизводителей», — отмечает он.

По его словам, снижение ключевой ставки играет вспомогательную роль, тогда как субсидии и скидки от дилеров оказывают более заметное влияние на доступность кредитов.

Ирина Андриевская подтверждает тенденцию к снижению ставок, указывая, что по итогам I квартала 2025 года полная стоимость кредита достигала 26,699% для новых автомобилей и 28,23% для подержанных. Однако к началу III квартала средние ставки, по её оценкам, вернулись к прошлогодним значениям — около 19,2% для новых машин и 22,7% для подержанных, а к августу проценты «похудели» ещё на 1,5—2%, то есть до 17,5—20%.

Авторынок под давлением

Ситуация в автокредитовании отчасти определяет и динамику авторынка. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в России в июне и в целом в первом полугодии демонстрируют общую тенденцию. Снижение продаж новых автомобилей составило 26—27%, подержанных — 0,5—6,4%. Помимо высокой ключевой ставки и, как следствие, высоких ставок по автокредитам, на ситуацию влияют ограниченное предложение, курсы валют и старение автопарка. При этом вторичный рынок люксовых автомобилей показывает рост на 18%, а дилеры ожидают возможного восстановления во втором полугодии при благоприятных экономических условиях.

В Пермском крае по итогам семи месяцев 2025 года произошло значительное снижение продаж. Общее количество проданных новых автомобилей сократилось на 24%. Традиционный лидер, марка LADA, сохраняет первое место в рейтинге, несмотря на снижение продаж на 28,1%. За ней с большим отрывом следуют HAVAL и CHERY, которые также показали отрицательную динамику (−19,2 и −23,9% соответственно).

Подавляющее большинство марок в топ-10 показало снижение продаж. Наибольшее относительное падение зафиксировано у марки OMODA (−57,5%). Но на фоне общего спада выделяются и бренды, показавшие впечатляющий рост: белорусская BELGEE демонстрирует рост более чем в два раза, с 243 до 533 проданных автомобилей. GAC также почти удвоил свои продажи (+95,8%), увеличив показатели с 120 до 235 единиц.

Ключевым препятствием для роста рынка, кроме ставок, является рост цен на автомобили, обусловленный ежегодной индексацией утилизационного сбора на 10—20%. Высокий уровень инфляции и переход части населения к сберегательной модели поведения дополнительно снижают покупательский спрос. Некоторые потребители, по словам экспертов «АВТОСТАТ», откладывают покупку в ожидании возвращения глобальных автомобильных брендов, что также сдерживает рынок.

Однако поддержать рынок могут государственные программы льготного автокредитования и лизинга, высокая маркетинговая активность автопроизводителей и дилеров, а также потребность в замене автомобилей у части автовладельцев. По мнению экспертов «АВТОСТАТ», снижение ключевой ставки к концу года может стать дополнительным стимулом для покупок.

Однако давление ряда негативных факторов формирует сдержанные ожидания экспертов относительно динамики рынка до конца года. По прогнозам «АВТОСТАТ», даже при самом оптимистичном сценарии объём продаж новых автомобилей не превысит 1,4 млн единиц, что на 10% меньше, чем в 2024 году, когда было продано около 1,6 млн машин. Более вероятным считается базовый сценарий, предполагающий реализацию 1,25 млн автомобилей, что соответствует падению на 20%. В худшем случае рынок может потерять 30%.

