Пермское УФАС включило в реестр недобросовестных 101 поставщика Контракты с 91 компанией были расторгнуты в одностороннем порядке

Олег Антонов

За девять месяцев 2025 года Пермское управление Федеральной антимонопольной службы включило в реестр недобросовестных поставщиков 101 компанию, об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

За этот период в Пермское УФАС поступило 337 заявлений от заказчиков с просьбой внести информацию о подрядчиках в реестр недобросовестных поставщиков.

В реестр были включены данные о девяти подрядчиках, которые отказались от заключения контрактов; о 91 компании, с которой контракты были расторгнуты в одностороннем порядке; а также об одном участнике, в отношении которого контракт был расторгнут по решению суда.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с января по сентябрь 2025 года антимонопольная служба Пермского края обнаружила 211 нарушений при проведении госзакупок. Общая сумма штрафов составила 320 тыс. руб.

