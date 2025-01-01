С начала года Пермское УФАС выявило 211 нарушений в госзакупках Сумма штрафов составила 320 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

С января по сентябрь 2025 года антимонопольная служба Пермского края обнаружила 211 нарушений при проведении госзакупок. Общая сумма штрафов составила 320 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

За девять месяцев в УФАС поступило 344 жалобы от участников торгов, из них подтвердились 91. В 137 случаях антимонопольщики нашли нарушения закона о контрактной системе и выдали 128 предписаний. Также проведено 174 внеплановых проверки, изучено 304 тендера. Пермское УФАС обнаружило ещё 74 нарушения.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что антимонопольная служба Пермского края (УФАС) обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях 16 администраций округо в Прикамья, которые осуществили корректировку профиля муниципальных предприятий, чья деятельность не подпадает под исключения, предусмотренные законом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.