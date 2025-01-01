В 16 округах Прикамья нарушен Закон о защите конкуренции УФАС направило в адрес администраций официальные предупреждения Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Антимонопольная служба Пермского края (УФАС) обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях 16 администраций округов Прикамья.

Как пояснили в ведомстве, согласно Закону о защите конкуренции, изменение сферы деятельности унитарных предприятий допускается лишь в строго определённых случаях, но администрации 16 округов Пермского края осуществили корректировку профиля муниципальных предприятий, чья деятельность не подпадает под исключения, предусмотренные законом.

Такие действия органов власти создают препятствия для здоровой конкуренции на соответствующих рынках товаров и услуг.

В связи с выявленными нарушениями УФАС направило в адрес администраций официальные предупреждения, требуя устранить все несоответствия законодательству до 15 октября 2025 года.

