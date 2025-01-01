Алёна Бронникова Два киоска у мини-рынка на Островского в Перми приведут в соответствие требованиям Необходимо обновить фасады и переместить кондиционеры и вывески Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края 22 октября частично удовлетворил иск администрации Свердловского района Перми к собственнику двух киосков у мини-рынка на ул. Николая Островского о приведении объектов в соответствие требованиям. Информация опубликована в картотеке суда.

Требование к индивидуальному предпринимателю Фуркату Муллаеву были заявлены ещё весной. Речь идёт о киосках «Овощи, фрукты» на земельном участке по ул. Николая Островского, 99, участок № 1 (площадью 2,5 тыс. кв. м) и на ул. Николая Островского, 99, участок № 2 (3,1 тыс. кв. м).

Предприниматель должен в течение месяца привести объекты в соответствие с требованиями к внешнему виду. В частности, привести цоколь, панели для отделки фасадов, декоративные панели, цветовое решение элементов внешней отделки, размещение кондиционера и вывесок согласно правилам благоустройства. В случае неисполнения требований — взыскать судебную неустойку 1 тыс. руб. за каждый день просрочки. А также взыскать госпошлину 50 тыс. руб.

Помимо этого, ранее также были вынесены решения по двум аналогичным искам администрации Свердловского района. В частности, 10 сентября ООО «Галерея-Авто» суд обязал в течение месяца привести в соответствие требованиям к внешнему виду павильон «Галерея-Авто» на ул. Николая Островского, 55/1 и оплатить госпошлину 50 тыс. руб. В июле индивидуального предпринимателя Руслана Валеева обязали привести к требованиям размеры, внешний вид павильона «Шинный центр» на Островского, 53 и размещение на нём кондиционера и вывески и взыскать госпошлину 15 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Свердловском районе в октябре было снесено 14 незаконных НТО. Власти ликвидировали три лотка для уличной торговли, три павильона и восемь киосков.

