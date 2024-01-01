Власти Перми снова пытаются через суд снести мини-рынок на Островского Краевой арбитраж рассмотрит иск чиновников 11 июля Поделиться Твитнуть

мини-рынок на ул. Н. Островского, 101а / фото: google

Администрация Свердловского района Перми обратилась в Арбитражный суд Пермского края. Чиновники подали иск к владельцу мини-рынка на ул. Н. Островского, 101а Константину Лазукову. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Власти требуют признать самовольной постройкой и снести объект капстроительства, расположенный на этом участке. Кроме того, они настаивают на признании отсутствующим права собственности Лазукова на сооружение.

Мини-рынок на ул. Н.Островского находится напротив автобусной остановки уже долгие годы. Площадь земельного участка под ним составляет 1,7 тыс. кв. м. Там находятся киоски и павильоны, где продаются продукты питания, одежда и бытовая химия.

Ранее, в 2018 году, городская администрация уже пыталась через суд признать торговый комплекс самовольной постройкой и снести, но безуспешно. В мэрии решили попытаться вновь. Рассмотрение дела назначено на 11 июля.

Напомним, в ноябре прошлого года глава Перми Эдуард Соснин побывал на территории бывшего авторынка по ул. Островского, 93, который находится рядом с мини-рынком. Позже в пресс-службе мэрии заявили, что пока утверждённый проект по преобразованию территории не реализован, планируется благоустроить это место в рамках текущего содержания. В частности, чиновники пообещали привести в порядок газоны, пешеходную зону и установить лавочки. Эти работы планируется сделать в 2024 году.

По словам чиновников, реализацию проекта тормозят судебные тяжбы по земельному участку на ул. Островского в районе выезда на ул. Белинского. Только после судебных решений начнутся проектно-изыскательские работы.

Кирпичное здание авторынка «Островский», где находились магазины автотоваров, снесли в октябре 2022 года. Городские власти выкупили участок земли и здание авторынка в рамках стартовавшей в 2019 году программы по изъятию в муниципальную собственность частной недвижимости в центральной части Перми.

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