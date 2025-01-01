Индекс промышленного производства в Пермском крае упал на 2% Показатели в сравнении с прошлым годом постепенно выравниваются Поделиться Твитнуть

Индекс промышленного производства в Пермском крае сложился в январе — сентябре 2025 года по сравнению с январем — сентябрем 2024 года на уровне 98%; в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024 года — 102,4%, по сравнению с августом 2025 года — 100,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

В добыче полезных ископаемых индексы сложились на уровне 100,1% — при сравнение периодов девяти месяцев 2025 и 2024 годов, 103,7% — при сравнении с сентябрём прошлого года и 97,6% — при сравнении с августом 2025-го. В обрабатывающих производствах индексы сложились на уровнях 97%, 101,9% и 102,5% соответственно. В обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 99%, 101,4% и 99,2%. В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — 79,1%, 90,3% и 103,8%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что индекс промышленного производства в Прикамье в январе-августе 2025 года снизился на 2,6% по сравнению с АППГ. При этом в августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года индекс составил 101,2%, по сравнению с июлем 2025-го — 102,4%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.