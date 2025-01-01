Алёна Бронникова Индекс промпроизводства в Прикамье за восемь месяцев упал на 2,6% Наибольшее снижение наблюдается в сфере водоснабжения и утилизации отходов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс промышленного производства в Прикамье в январе-августе 2025 года снизился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). При этом в августе 2025 года по сравнению с июлем 2024 года индекс промпроизводства составил 101,2%, по сравнению с июлем 2025-го — 102,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

При сравнении периода январь-июль 2025 года с АППГ наблюдается снижение объёмов производства по всем отраслям. Наиболее значительное зафиксировано в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений — на 22,3%. Наименьшие объёмы наблюдались в отрасли производства табачных изделий, индекс составил 35,5% к АППГ.

В то же время, в июле по сравнению с июнем 2025 года наблюдался рост объёмов производства во всех сферах. Сильнее всего в водоснабжении и утилизации (+4,5%) и обрабатывающих производствах (+3,9%). Наиболее заметное увеличение индекса промпроизводства наблюдалось в производствах напитков (139,9% к июню) и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (135,2%).

Ранее «Новый компаньон» писал, что с января по июль 2025 года индекс промпроизводства в регионе достиг 96,9% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. По сравнению с июлем 2024-го показатель составил 99%, а с июнем 2025-го — 100,3%.

