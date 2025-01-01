В Пермском крае снизился индекс промпроизводства Пермьстат подвёл итоги семи месяцев 2025 года Поделиться Твитнуть

С января по июль 2025 года индекс промышленного производства в Пермском крае достиг 96,9% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. В июле 2025 года, по сравнению с июлем предыдущего года, показатель составил 99%, а относительно июня 2025 года — 100,3%. Об этом сообщает Пермьстат.

В секторе добычи полезных ископаемых за семь месяцев 2025 года индекс производства составил 99,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее существенное снижение отмечено в добыче металлических руд, где показатель снизился до 65,9%.

В обрабатывающих отраслях промышленности индекс производства зафиксирован на уровне 95,8%. Особенно низкие показатели наблюдались в производстве табачных изделий (35,2%), электрического оборудования (60,4%) и металлургической промышленности (71%).

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха индекс достиг 99,5%.

В области водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации отходов индекс сложился на уровне 77,4%.

