В Пермском крае открыли «Сквер воинам СВО» Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Кунгурского округа

В субботу, 25 октября, в Кунгуре, в нижней части города по адресу: ул. Карла Маркса, 45, состоялось открытие сквера, посвящённого воинам, погибшим в ходе специальной военной операции. На церемонии присутствовали семьи погибших военнослужащих, представители власти, общественных организаций, церкви, горожане.

Состоялся митинг, к памятнику «Солдаты» возложили цветы. Рядом со скульптурой установлены две гранитные плиты и интерактивная доска с информацией о погибших земляках.

Эскиз мемориального комплекса в Кунгуре разработала Ксения Первова. Идею сквера в Кунгуре предложили общественные организации и родственники бойцов, погибших в СВО.

Ранее "Новый компаньон" писал, что в Аллее воинской славы с. Юрла Пермского края торжественно открыли два памятника — участникам СВО и героям необъявленных войн, а также представителям различных родов войск. Церемония открытия состоялась с участием самих военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.