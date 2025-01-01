В Юрле Пермского края открыли сразу три памятника военнослужащим Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Юрлинского округа

В Аллее воинской славы с. Юрла Пермского края торжественно открыли два памятника — участникам СВО и героям необъявленных войн, а также представителям различных родов войск. Церемония открытия состоялась с участием самих военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях. Об этом сообщила глава Юрлинского муниципального округа Татьяна Моисеева.

Как отметила Моисеева, установка этих памятников — знак глубокого уважения и признания заслуг тех, кто рискует своей жизнью ради защиты Родины.

«Вы проявили мужество и отвагу, стойкость и верность Родине, защищая мир и свободу нашей страны. Самоотверженное служение стало примером истинного патриотизма и героизма для будущих поколений. Мы гордимся вами и низко кланяемся вам за ваш вклад в историю нашего государства. Пусть память о вашем мужестве передается из поколения в поколение, вдохновляя молодежь на достойные поступки и уважение к Отечеству», — написала на своей странице ВКонтакте глава округа.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Култаево установили памятник, посвященный военнослужащим российской спецоперации на Украине и участникам локальных войн.

