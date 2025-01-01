В Пермском округе открыли памятник бойцам СВО Монумент в Култаево установили по инициативе ветеранов военных конфликтов Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Ольги Андриановой

Как рассказала глава Пермского округа Ольга Андрианова, в Култаево установили памятник, посвященный военнослужащим российской спецоперации на Украине и участникам локальных войн.

«Инициатива исходила от самих жителей — от ветеранов-афганцев, которые знают цену воинскому братству и долгу. Их благородный порыв поддержали ТОС «Центральный» и Култаевское территориальное управление, и вместе мы воплотили эту идею в жизнь», — написала она в своём телеграм-канале.

По словам чиновницы, во время работ «произошёл удивительный знак: был найден старинный ключ». Это показалось главе округа «глубоко символичным». Находку уже передали в музей.

Ольга Андрианова поблагодарила главу местной думы Дмитрия Гордиенко за активное участие в создании монумента.

«Этот памятник, ставший частью мемориального комплекса, построен на средства округа и благодаря инициативным жителям. Это реальный пример того, как общими усилиями мы создаём что-то по-настоящему важное для всех», — написала Андрианова.

