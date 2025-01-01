Компания из Пермского края попала под санкции Евросоюза ООО «Микродрайв» специализируется на производстве оборудования для связи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 19-й пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом 23 октября, попала компания «Микродрайв», работающая в Нытве Пермского края.

ООО «Микродрайв» (LLC Microdrive, ИНН 5916024827) основано в ноябре 2010 года. Специализируется на производстве оборудования для связи, включая программное обеспечение, необходимое для выполнения оперативно-розыскных задач. Компания также зарегистрирована по другим категориям ОКВЭД, таким как ремонт коммуникационного оборудования, изготовление приборов и аппаратуры для измерения электрических параметров или ионизирующего излучения, а также розничная торговля телекоммуникационными устройствами.

Учредители ООО — Антон Недоростков (51% долей) и Юрий Килин (49%). Гендиректор — Антон Недоростков. Выручка компании в 2024 году составила 210 млн руб. (+61,6%), численность работников — 19 человек.





Ранее «Новый компаньон» писал , что под санкции США попала «дочка» «ЛУКОЙЛа» в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.