Компания из Пермского края попала под санкции Евросоюза
ООО «Микродрайв» специализируется на производстве оборудования для связи
В 19-й пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом 23 октября, попала компания «Микродрайв», работающая в Нытве Пермского края.
ООО «Микродрайв» (LLC Microdrive, ИНН 5916024827) основано в ноябре 2010 года. Специализируется на производстве оборудования для связи, включая программное обеспечение, необходимое для выполнения оперативно-розыскных задач. Компания также зарегистрирована по другим категориям ОКВЭД, таким как ремонт коммуникационного оборудования, изготовление приборов и аппаратуры для измерения электрических параметров или ионизирующего излучения, а также розничная торговля телекоммуникационными устройствами.
