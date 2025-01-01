Под санкции США попала «дочка» «ЛУКОЙЛа» в Перми В санкционном списке оказались две крупнейшие российские компании и их дочерние предприятия Поделиться Твитнуть

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) 22 октября объявило о введении санкций в отношении крупнейших российских нефтяных компания — «Роснефти», «ЛУКОЙЛа», а также 34 их дочерних предприятий.

По заявлению OFAC, причиной расширения санкционных мер стало отсутствие у России подлинной заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. Новые ограничения направлены на усиление давления на российский энергетический сектор и ослабление возможностей Кремля по финансированию военных операций и поддержанию экономики.

Вместе с головными компаниями под ограничительные меры попали 34 дочерних предприятия, занятых в добыче (у обеих компаний) и переработке нефти (только у «Роснефти»). OFAC также напомнило, что все компании, прямо или косвенно контролируемые «Роснефтью» и «ЛУКОЙЛом» на 50% и более, подлежат блокировке, даже если не указаны в списке OFAC.

В списке «дочек» «ЛУКОЙЛа» шесть компаний, включая крупнейшее добывающее предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермь», работающее в нескольких регионах России. Среди попавших под санкции также «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», обеспечивающая значительную часть добычи углеводородов группы «ЛУКОЙЛ», «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», занимающаяся разработкой месторождений в Калининградской области, Российская инновационная топливно-энергетическая компания (РИТЭК) и ряд других добывающих компаний.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.