Фото крупного пожара в детской больнице в Прикамье оказалось фейком

В социальных сетях распространяются фотографии пожара в детской больнице Чайковского. Однако, по словам очевидцев, никакого возгорания в лечебном учреждении не было. Об этом пишет телеграм-канал «Чайковский 59».

В ГУ МЧС по Пермскому краю официально сообщили, что информация о возгорании на объекте здравоохранения не подтверждается.

«Информацию опровергаем. Пожара не зарегистрировано, сообщений не поступало, больница работает в штатном режиме. Фотографии — ФЕЙК», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писал «Новый компаньон», в середине октябре Центр управления регионом Пермского края выявил в Интернете фейковое сообщение о якобы введённом временном ограничении на выезд из региона для мужчин 18-30 лет. Министерство территориальной безопасности Прикамья официально заявило об отсутствии каких-либо ограничений на выезд за пределы региона для мужчин призывного возраста и призвало граждан доверять только официальным источникам информации.

