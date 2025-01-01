Власти Прикамья опровергли слухи о запрете выезда из региона мужчин до 30 лет Распространяемые в Интернете сведения об этом являются фейком Поделиться Твитнуть

фото: ЦУР Пермского края

Центр управления регионом Пермского края выявил в Интернете фейковое сообщение о якобы введённом временном ограничении на выезд из региона для мужчин 18-30 лет. К этой новости была приложена фальсифицированная копия постановления.

В поддельном документе указано, что он подписан исполняющей обязанности председателя правительства Пермского края Ольгой Антипиной, хотя фактически она занимает должность первого заместителя председателя краевого правительства. С подлинными правовыми актами можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

Министерство территориальной безопасности Пермского края официально заявило об отсутствии каких-либо ограничений на выезд за пределы региона для мужчин призывного возраста. Ведомство призывает граждан доверять только официальным источникам информации.

