Экс-главе минэка Пермского края присвоен классный чин
Максим Колесников получил чин госсоветника РФ I класса
Бывшему главе министерства экономического развития Пермского края Максиму Колесникову присвоен классный чин действительного государственного советника РФ I класса. Указ об этом подписал Владимир Путин 22 октября 2025 года.
Напомним, о возможном назначении Колесникова в Минэкономразвития РФ стало известно в середине октября 2024 года. В ноябре того же года чиновник стал первым замминистра экономического развития России. Занимавший ранее пост первого замминистра экономразвития РФ Илья Торосов ушёл в отставку.
Максим Колесников руководил краевым министерством экономического развития с 2017 по 2020 год, а затем перешёл на работу в федеральное ведомство. В 2022 году был назначен заместителем Максима Решетникова. На посту замминистра курировал работу департаментов стратегического развития и инноваций, а также развития цифровой экономики.
