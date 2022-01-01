Бывший прикамский министр стал заместителем главы Минэкономразвития РФ Максим Колесников руководил краевым минэком с 2017 по 2020 год Поделиться Твитнуть

Максим Колесников

Константин Долгановский

Заместителем министра экономического развития РФ назначен бывший глава минэка Пермского края Максим Колесников. Распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Колесников, в частности, будет курировать работу департаментов стратегического развития и инноваций, а также развития цифровой экономики.

Напомним, Максим Колесников руководил краевым министерством экономического развития Прикамья с 2017 по 2020 год, а затем перешёл на работу в федеральное министерство.

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