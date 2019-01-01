Мария Сыропятова Глава краевого минэка переходит на работу в Москву Максим Колесников присоединяется к команде Максима Решетникова Поделиться Поделиться Твитнуть

Максим Колесников

Константин Долгановский

Глава краевого минэка Максим Колесников покидает Пермский край и переходит на работу в федеральное министерство с 25 сентября. Об этом «Новому компаньону» рассказали в министерстве экономического развития Пермского края.

Напомним, что в конце января стало известно, что Максим Колесников вошёл в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента РФ. Это произошло практически сразу после того, как пост министра экономического развития России занял бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.

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