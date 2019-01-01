Прикамский министр экономразвития вошёл в обновлённый кадровый резерв Президента РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Максим Колесников



Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента РФ. В состав резерва вошли 18 человек, большинство из которых представляют органы государственной власти в субъектах РФ. Отмечается, что кандидаты прошли личностно-профессиональную диагностику и оценку управленческих качеств.

В составе резерва — министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников.

Всего в составе резерва на сегодня 138 человек. Участники резерва в течение года проходят подготовку по развитию профессиональной и управленческой компетентности. Самые эффективные управленцы получают повышения в должности.

В 2019 году из президентского резерва были назначены главы Астраханской и Челябинской областей, города Севастополя. В начале этого года состоялись президентское назначение на должность министра науки и высшего образования, а также два назначения в новой структуре аппарата правительства.