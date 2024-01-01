Алёна Бронникова Бывший пермский министр получил повышение в Минэкономразвития РФ Максим Колесников стал первым замом министра Поделиться Твитнуть

Максим Колесников

Константин Долгановский

Бывший глава минэка Пермского края Максим Колесников назначен первым заместителем министра экономического развития России. Распоряжение о назначении было подписано 14 ноября председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте кабмина. На документ обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

О возможном повышении бывшего главы минэка Пермского края СМИ сообщали в середине октября. Занимавший ранее пост первого замминистра экономразвития РФ Илья Торосов ушёл в отставку.

Напомним, Колесников руководил краевым министерством экономического развития с 2017 по 2020 год, а затем перешёл на работу в федеральное ведомство. В 2022 году был назначен заместителем Максима Решетникова. На посту замминистра курировал работу департаментов стратегического развития и инноваций, а также развития цифровой экономики.

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