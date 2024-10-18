Алёна Бронникова Бывшему пермскому министру прочат повышение в Минэкономразвития РФ Максим Колесников может стать первым замглавы федерального ведомства Поделиться Твитнуть

Максим Колесников

Константин Долгановский

Бывший глава минэка Пермского края Максим Колесников может быть назначен первым заместителем министра экономического развития РФ. Об этом сообщают источники «Ведомостей».

По информации издания, занимающий в данный момент пост первого замминистра Илья Торосов в ближайшее время может уйти в отставку — точная дата пока не известна. Сообщается, что чиновник планирует вернуться в банковскую сферу, а вероятным его заместителем станет Колесников, работающий в ведомстве с 2020 года.

Напомним, Максим Колесников руководил краевым министерством экономического развития Прикамья с 2017 по 2020 год, а затем перешёл на работу в федеральное ведомство. В 2022 году он был назначен заместителем Максима Решетникова. На посту замминистра он курировал работу департаментов стратегического развития и инноваций, а также развития цифровой экономики.

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