Алёна Бронникова Власти рассказали о начале занятий в школе у цирка в Перми Здание ввели в эксплуатацию после реконструкции

Фото: telegram-канала Дмитрия Махонина

Реконструированное здание швейцарского архитектора Ханнеса Мейера по ул. Уральской, 110 в Перми ввели в эксплуатацию. Согласно реестру краевого минимущества, разрешение на ввод выдано 28 августа.

«Здание введено в эксплуатацию. Учащиеся школы № 146 приступили к учебе в новом здании с первой половины сентября», — прокомментировали в Минобразования Прикамья «Новому компаньону».

По информации, опубликованной в соцсетях школы, 1 сентября в обновлённом здании прошла торжественная линейка, однако к занятиям ученики приступили позже.

Напомним, здание рядом с Пермским цирком по ул. Уральской, 110 было построено около 100 лет назад, в последние годы в нём находилось общежитие. После признания объекта аварийным было решено его расселить, а затем разобрать и воссоздать, вернув исторический облик. Здание было отдано школе № 146 для занятий школьников 7-11 классов. Работы по реконструкции начались в 2023 году.

