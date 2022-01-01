Власти Перми объявят конкурс на реконструкцию исторического здания за 645 миллионов рублей На месте дома проекта швейцарского архитектора Ханнеса Мейера разместят школу Поделиться Твитнуть

Ул. Уральская, 110

Константин Долгановский

До конца 2022 года пермское МКУ «Управление технического заказчика» объявит о старте конкурсных процедур на заключение муниципального контракта по реконструкции здания по ул. Уральской, 110 в Перми для размещения в нём общеобразовательной организации. В администрации города подписано постановление об утверждении состава и сроков работ.

В частности, заключение контракта планируется уже после Нового года. В 2023-м также должна быть подготовлена проектная документация. На её изготовление мэрия готова потратить 19,4 млн руб.

Непосредственно реконструкция здания стартует в 2024 году. Финансироваться работы будут как из бюджета Перми (102,7 млн руб.), так и из бюджета края (235,5 млн руб.).

Ещё 287 млн руб. пермская казна выделит на новую школу в 2025 году. Таки образом, общая сумма затрат на проект и реконструкцию составит 645,6 млн руб.

Все работы на объекте должны завершиться до 29 декабря 2025 года.

Напомним, решение о размещении школы на 400 мест с углублённым изучением математики, физики и информатики в общежитии по ул. Уральской, 110 было принято на заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации Перми в июне 2021 года.

Тогда глава города Алексей Дёмкин объяснял, почему под размещение школы выбрали аварийное строение, а не новую площадку. По словам градоначальника, на данном земельном участке существует ряд ограничений по строительству, и после расселения аварийного здания с ним ничего нельзя сделать из-за статуса «охраняемый объект». Поэтому родилась идея вовлечь его в оборот, создав там образовательное учреждение.

Стоимость проекта тогда оценивалась в 527 млн руб.

Позднее министр образования Прикамья Раиса Кассина поясняла, что реставрация аварийного здания на ул. Уральской не планируется. В рамках задуманной реконструкции дом фактически снесут и выстроят новый.

Напомним, дом по ул. Уральской, 110 был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Объект является памятником архитектуры. В 2019 году здание было признано аварийным. В последние годы здесь размещалось общежитие политехнического колледжа им. Славянова.

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