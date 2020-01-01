В общежитии на ул. Уральской откроют математическую школу Индивидуальный проект реконструкции здания обойдётся в 527 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

общежитие на Уральской 110 / фото: wikimapia.org

Общежитие на ул. Уральской, 110 в г. Перми реконструируют и разместят в здании новую школу МАОУ «СОШ №146» на 400 мест с углублённым изучением математики, физики и информатики. Решение принято на заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации Перми.

Проект реконструкции будет индивидуальным, а не типовым, и обойдётся в 527 млн руб., период реализации — 2022–2024 годы.

При обсуждении вопроса депутат Евгений Глезман отметил дороговизну проекта: «Обычная численность в школах, которые сейчас строятся, больше 1000 мест при такой же стоимости проекта, а здесь 400 мест».

Глава Перми Алексей Дёмкин объяснил, почему под размещение школы выбрали аварийное строение, а не новую площадку. По словам градоначальника, на данном земельном участке существует ряд ограничений по строительству, и после расселения останется аварийное здание, с которым ничего нельзя сделать из-за статуса «охраняемый объект». Поэтому родилась идея вовлечь его в оборот, создав там образовательное учреждение.

Начальник департамента образования Анна Деменева добавила, что школа необходима именно в микрорайоне Городские Горки, где переукомплектованность средних учебных заведений составляет 193%. В результате реализации проекта этот показатель снизится до 122%.

В итоге комиссия поддержала проект.

Дом на ул. Уральской, 110 был построен в 1924 году по проекту известного швейцарского архитектора Ханнеса Мейера, в 2019 г. здание было признана аварийным. В последние годы здесь размещалось общежитие политехнического колледжа им. Славянова.

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