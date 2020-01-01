В Перми планируется снести историческое здание на ул. Уральской, 110 На участке построят здание под математическую школу Поделиться Поделиться Твитнуть

общежитие на Уральской 110 / фото: wikimapia.org

Аварийное историческое здание на улице Уральской, 110 возле Цирка не будут реставрировать и приспосабливать под под размещение школы №146. Об этом в интервью properm.ru. сообщила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

По её словам здание, включая фундамент, планируется полностью снести. Сейчас специалисты приступили к изысканиям, после этого начнётся разработка проектно-сметной документации.

Конкретных сроков реализации проекта министр не назвала. Она отметила, что школа на ул. Уральской, 110 — это приоритет, обозначенный губернатором.

Решение о размещении школы МАОУ «СОШ №146» на 400 мест с углублённым изучением математики, физики и информатики в общежитии на ул. Уральской, 110 было принято на заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации Перми.

Проект реконструкции предполагалось сделать индивидуальным, а не типовым, с ценой 527 млн руб., период реализации — 2022—2024 годы.

Тогда глава Перми Алексей Дёмкин объяснял, почему под размещение школы выбрали аварийное строение, а не новую площадку. По словам градоначальника, на данном земельном участке существует ряд ограничений по строительству, и после расселения останется аварийное здание, с которым ничего нельзя сделать из-за статуса «охраняемый объект». Поэтому родилась идея вовлечь его в оборот, создав там образовательное учреждение.

Напомним, дом на улице Уральской, 110 возле цирка в Мотовилихинском районе Перми был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Объект является памятником архитектуры.

Дом на ул. Уральской, 110 был построен в 1924 году по проекту известного швейцарского архитектора Ханнеса Мейера, в 2019 г. здание было признано аварийным. В последние годы здесь размещалось общежитие политехнического колледжа им. Славянова.

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