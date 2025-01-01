Школу у Цирка в Перми почти достроили Строители занимаются внешней отделкой здания Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В Перми, неподалеку от Цирка, близится к завершению строительство новой школы по ул. Уральской, 110. На данный момент строители занимаются финальными штрихами — внешней отделкой здания. Об этом сообщает ВЕТТА, уточняя, что общая площадь сооружения составит примерно 14 тыс. кв. м.

Планируется, что новая школа получит современные учебные кабинеты, включая специализированные помещения для уроков труда, а также спортивный и актовый залы, пищеблок, библиотеку с хранилищем книг и залом для чтения, а также медицинский кабинет. На прилегающей территории будет обустроена спортивная зона с многофункциональной площадкой и местом для отдыха. В пристроенной части здания активно ведутся работы по подготовке актового зала, спортивного зала и столовой.

Школа №146 с углублённым изучением точных наук — математики, физики и информатики — сменит местоположение и переедет в новое, более просторное здание, рассчитанное на 500 учащихся старших классов (7-11 классы). Предполагается, что объект будет сдан в эксплуатацию в декабре этого года. Согласно условиям контракта, подрядная организация «Кинетика» обязана воспроизвести исторический внешний вид постройки, сохранив её размеры и цветовую гамму — жёлтую охру для основной части фасада и белый цвет для декоративных деталей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.