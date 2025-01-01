В выходные в Перми ожидается тёплая и пасмурная погода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации от ГИС-центра ПГНИУ, в Перми в выходные дни (25 и 26 октября) ожидается умеренно тёплая, но пасмурная погода.

В субботу, 25 октября, в течение суток ожидается +1…+6° по краю, температура воздуха в Перми составит до +5° в Перми, в основном пасмурно. В воскресенье, 26 октября, днём на юге края возможна солнечная погода под влиянием гребня антициклона. Температурный столбик поднимется до +6…+8°.





Синоптики предполагают, что умеренно-тёплая погода сохранится минимум до понедельника, 28 октября. К вечеру вторника возможен выход юго-западного циклона вместе с первыми сильными дождями. Возможно кратковременное сильное потепление — до +8…+9°.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Чердыни, на севере Пермского края, вечером 21 октября выпал первый ледяной дождь этой осени. Выпало 4 мм осадков, а толщина наледи достигла 3 мм.

