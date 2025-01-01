На севере Пермского края выпал первый ледяной дождь Поделиться Твитнуть

В Чердыни, на севере Пермского края, вечером 21 октября выпал первый ледяной дождь этой осени. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

По словам экспертов, такие погодные условия возникли из-за влияния тёплого фронта. Всего в Чердыни выпало 4 мм осадков, а толщина наледи достигла 3 мм.

Ранее синоптики рассказали, что на неделе в Пермском крае ожидается умеренно тёплая погода для этого времени года (примерно на 2° выше нормы) и дефицит осадков, особенно на севере региона.

Необычным для второй половины октября станет малооблачная и тёплая погода днём в среду. Днём ожидается прогрев до +5…+10° по краю и до +8…+10° в Перми, но вечером, при ясной погоде, температура резко упадёт до 0…+2°. В четверг влияние гребня антициклона ослабнет, что приведёт к увеличению облачности. Температура ночью будет варьироваться от -3° до +3°, в Перми — около 0°. Днем температура по краю составит +3…+8°, на юге — до +10°, в Перми — +6…+8°.

