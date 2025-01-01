Неделя в Пермском крае ожидается тёплой и сухой Первые снегопады откладываются до ноября Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

На предстоящей неделе в Пермском крае ожидается умеренно тёплая погода для этого времени года (примерно на 2° выше нормы) и дефицит осадков, особенно на севере региона. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Необычным для второй половины октября станет малооблачная и тёплая погода днём в среду, в понедельник и четверг также возможны прояснения. Ветер будет слабым на протяжении всей недели, за исключением воскресенья. В понедельник, среду и, возможно, в субботу может быть полный штиль. Понедельник станет самым холодным днём недели, когда центральная часть антициклона определит погоду в умеренно холодном воздухе с северо-запада. Прояснения ожидаются в центральной и южной частях края. Температура днём будет варьироваться от 0° на севере и востоке до +5° на юге, в Перми — +2…+4°.

В ночь на вторник температура на юге края составит от 0…+1°, на севере и востоке — от -3…-5°, в Перми — от -1…-3°. Зона прояснений начнёт смещаться на север с приближением тёплого фронта с юга. Днём этот фронт пройдёт через край, принося небольшие дожди (до 3 мм) в северные и западные районы. На востоке осадков может не быть, а в Перми возможен слабый дождь. Температура днём поднимется до +2…+7° по краю и до +9° на юге, в Перми — до +5…+7°.

В среду погоду будет определять гребень Сибирского антициклона. Ночь будет облачной, а днём — ясной в центральной и южной частях края. Температура ночью составит от 0…+5°, в Перми — до +2°. Днём ожидается прогрев до +5…+10° по краю и до +8…+10° в Перми, но вечером, при ясной погоде, температура резко упадёт до 0…+2°.

В четверг влияние гребня антициклона ослабнет, что приведет к увеличению облачности. Температура ночью будет варьироваться от -3° до +3°, в Перми — около 0°. Днем температура по краю составит +3…+8°, на юге — до +10°, в Перми — +6…+8°.

В пятницу с Поволжья придёт заполняющийся циклон, поэтому рассчитывать на прояснения не стоит. На большей части края ожидаются слабые и умеренные дожди (1-5 мм), которые вечером могут перейти в мокрый снег. Температура воздуха на большей части края будет колебаться в пределах +1…+6°, в Перми — +2…+4°.

В ночь на субботу под влиянием этого циклона возможен мокрый снег в Перми и некоторых районах края при околонулевой температуре. Днем в субботу, вероятно, будет без осадков, температура по краю составит 0…+5°, в Перми — +2…+4°.

В воскресенье пройдут дожди, а температура будет варьироваться в пределах +1…+6°.

Потепление и обильные осадки в Пермском крае ожидаются в начале следующей недели. Температура может быть выше нормы на 5-6°. Первые значительные снегопады могут пройти уже в ноябре.

