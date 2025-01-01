В аэропорту Перми у пассажирки взорвался телефон Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В пермском аэропорту 23 октября произошёл инцидент со взрывом телефона у одной из пассажирок. Об этом пишет ТК «Рифей-Пермь».

Видеозапись с места происшествия была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, как на стойке регистрации из сумки, внутри которой находится гаджет, идёт дым.

О пострадавших информации нет. В аэропорту заявили, что воздушная гавань продолжает работу в обычном режиме.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о причинах 11-часовой задержки в Большом Савино рейса авиакомпании Azur Air из Перми в Анталью. В настоящее время самолёт вылетел в Турцию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.