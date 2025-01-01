В пермском аэропорту объяснили 11-часовую задержку рейса в Анталью Самолет должен был вылететь в ночь на 23 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе аэропорта Большое Савино рассказали «Новому компаньону», с чем связана 11-часовая задержка самолёта в Анталью. Известно, что борт авиакомпании Azur Air приземлился в Перми ночью по расписанию, а вылетел обратно лишь в 13:30 23 октября, хотя должен был отправиться в 02:10.

«Задержка рейса ZF 863 (в Анталью) произошла по технической причине со стороны авиакомпании», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

В аэропорту отметили, что пассажирам были предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам.

Также в пресс-службе прокомментировали задержку вылета самолёта в Сочи.

«Причина задержки рейсов N4 424/EO 424 (до Сочи) на вылет — позднее прибытие воздушного судна», — сообщили в аэропорту.

