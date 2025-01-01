Власти рассказали о семье пермячки, найденной разорванной у ЖК «Гулливер» Поделиться Твитнуть

В департаменте социальной политики администрации губернатора Пермского края поделились с сайтом perm.aif.ru информацией о семье погибшей женщины, чье тело было найдено разорванным на части возле жилого комплекса «Гулливер» на ул. Революции в Перми.

Как писал «Новый компаньон», тело женщины, разделенное на несколько частей, 20 октября было обнаружено возле одного из подъездов ЖК. Пермские СМИ публиковали информацию о семье погибшей, которую власти региона опровергли. В частности, не подтвердились сведения, что у женщины было трое детей.

Представители департамента соцполитики рассказали, что у погибшей была только одна 16-летняя дочь. При жизни мать активно участвовала в жизни девочки и поддерживала связь с её школьными педагогами.

В настоящее время дочь находится с отцом, ей предоставляется психологическая помощь со стороны школьного педагога-психолога, пояснили в департаменте.

Также в ведомстве уточнили, что семье будет оказана помощь специалистами психологического центра.





