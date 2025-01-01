У подъезда пермского ЖК обнаружили части тела женщины Следком проводит проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователи СУ СК России по Пермскому краю устанавливают обстоятельства гибели женщины в Свердловском районе Перми. Об этом в ведомстве рассказали «Новому компаньону». В минздраве региона подтвердили информацию, уточнив, что пациентка скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Информация о гибели женщины появилась в пермских соцсетях 20 октября около 14:15. При этом в telegram-канале «ЧП Пермь» сообщалось, что местные жители обнаружили части тела женщины. Они были обнаружены у подъезда одного из домов пермского ЖК «Гулливер» на ул. Революции. Очевидцы рассказали, что минут через 15 место происшествия было ограждено сигнальными лентами, прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В следкоме уточнили, что уголовное дело по данному факту не возбуждено.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае обнаружили тело мужчины, который исчез четыре года назад по пути на работу. На момент исчезновения ему было 50 лет. Обстоятельства его гибели, а также место обнаружения тела не были указаны.

