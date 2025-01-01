В Прикамье найден погибшим пропавший четыре года назад местный житель Поделиться Твитнуть

В Пермском крае, спустя четыре года поисков, обнаружено тело мужчины, который исчез по пути на работу, сообщили в поисково-спасательном отряде «Прикамье. Поиск» им. Ирины Бухановой.

Речь идёт о жителе Прикамья, которому на момент исчезновения было 50 лет. Известно, что он пропал в 2021 году по дороге на новую работу, куда он должен был прибыть на собеседование, но так и не появился. Известно, что мужчина выехал в Березники. Тогда же волонтёры разместили ориентировку с приметами пропавшего.

В пятницу, 17 октября 2025 года, в телеграм-канале отряда «Прикамье. Поиск» появилось сообщение о прекращении поисков мужчины в связи с его гибелью.

«Найден. Погиб. Благодарим всех за содействие. Просим удалить репосты», — сообщили добровольцы и выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

Обстоятельства гибели мужчины, а также место обнаружения тела не уточняются.

