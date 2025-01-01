Алёна Бронникова Октябрьское заседание заксобрания Пермского края началось с минуты молчания Депутаты почтили память ушедших из жизни коллег Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Октябрьское пленарное заседание парламента Пермского края началось с минуты молчания в память ушедших из жизни депутата второго, третьего и четвёртого созывов Владимира Чулошникова и депутата ЗС Пермской области второго созыва (1997-2001) Любови Наумовой. Заседание состоялось 23 октября. Об их смерти стало известно накануне.

Напомним, Владимир Чулошников скончался в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. В Пермском политехе он отучился по специальности «Маркшейдерское дело», получив квалификацию горного инженера, а затем получил второе высшее образование — в Высшей юридической заочной школе МВД РФ по специальности «Юриспруденция». До 2012 года работал в системе МВД РФ, с 2005-го занимал пост первого замначальника ГУВД по Пермскому краю — начальника криминальной милиции, а с 2009-го получил звание генерал-майора милиции.

В годы службы неоднократно выезжал в зоны вооружённых конфликтов, руководил раскрытием многих громких дел и координировал действия правоохранительных органов во время крушения в Перми Boeing 737 и пожара в клубе «Хромая лошадь». Имеет государственные награды. После выхода на пенсию стал депутатом Законодательного собрания, занимал пост замруководителя фракции КПРФ, курировал вопросы безопасности. Прощание с ним состоится 24 октября в холле Большого зала КДЦ, с 9:30 до 11:00.

Любовь Наумова ушла из жизни 21 октября в 72 года. Трудовой путь она начинала в профсоюзе медицинских работников Кунгурского района, затем работала в Обкоме профсоюза работников лесного хозяйства, в 1992 году основала страховую компанию «Медиполис». С 1996 года она возглавила Территориальный фонд ОМС Пермского края. Депутатом регионального парламента была в 1997-2001 годах.

Церемония прощания состоится 23 октября в 11:40 в Большом зале прощания по ул. Старцева, 61. Отпевание начнётся в 12:30 в церкви «Всех святых», похоронят её на Северном кладбище.

