Скончалась экс-директор ТФОМС Пермского края Любовь Наумова Ей было 73 года

Фото: ГБУЗ ПК "Кунгурская Больница"

Бывший исполнительный директор Территориального фонда ОМС, экс-депутат регионального Заксобрания Любовь Наумова скончалась на 73 году жизни. Об этом сообщает кунгурская больница в соцсетях.

Любовь Наумова родилась 16 мая 1953 года в Кунгуре. В 1992 году она создала страховую компанию «Медиполис», а в 1996-ом возглавила Территориальный фонд ОМС Пермского края и организовала многопрофильный медцентр «Дейна».





«Вся её жизнь была посвящена кропотливому труду на благо жителей Пермского края. Свой трудовой путь Любовь Наумова начала в профсоюзе медицинских работников Кунгурского района, затем работала в Обкоме профсоюза работников лесного хозяйства, осуществляя деятельность по охране жизней и здоровья работающих. Она много дала практическому здравоохранению, став его надёжной опорой в трудные годы «перестройки», — написано в сообщении.





Церемония прощания с Любовью Наумовой состоится в четверг, 23 октября, в Перми.

