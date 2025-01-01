Пермский университет планирует объединить два факультета до конца 2025 года Утверждено штатное расписание новой структуры Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Как уже писал «Новый компаньон», Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) намерен объединить филологический факультет и факультет современных иностранных языков и литератур. Приказ о реорганизации подписан ещё в начале октября.

Согласно приказу, первый этап ликвидации указанных факультетов должен быть завершен до 31 декабря 2025 года. На базе этих факультетов будет создан новый факультет — филологии и коммуникации, который начнет свою работу с 1 января 2026 года.

Как пишет perm.aif.ru, утверждена организационная структура нового факультета. Она будет включать одного декана, шесть кафедр, три центра и отделение для подготовки иностранных граждан. Также на базе некоторых кафедр будут организованы научные лаборатории.

