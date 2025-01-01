Пермский университет планирует объединить два факультета до конца 2025 года
Утверждено штатное расписание новой структуры
Как уже писал «Новый компаньон», Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) намерен объединить филологический факультет и факультет современных иностранных языков и литератур. Приказ о реорганизации подписан ещё в начале октября.
Согласно приказу, первый этап ликвидации указанных факультетов должен быть завершен до 31 декабря 2025 года. На базе этих факультетов будет создан новый факультет — филологии и коммуникации, который начнет свою работу с 1 января 2026 года.
Как пишет perm.aif.ru, утверждена организационная структура нового факультета. Она будет включать одного декана, шесть кафедр, три центра и отделение для подготовки иностранных граждан. Также на базе некоторых кафедр будут организованы научные лаборатории.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.