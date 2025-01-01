В Пермском госуниверситете появится факультет филологии и коммуникации Он заработает с 1 января 2026 года Поделиться Твитнуть

В Пермском госуниверситете объявлено о создании факультета филологии и коммуникации. Он объединит филфак и факультет современных иностранных языков и литератур. Переход к новой структуре для студентов и преподавателей запланирован на 1 января 2026 года, сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Цель факультета филологии и коммуникации — вывести на новый уровень лингвистические и языковедческие исследования, опираясь на богатые традиции филологической школы. Объединение позволит расширить междисциплинарные проекты в области лингвистики, литературоведения, педагогики и медиа, развить исследования евразийского пространства, стран Африки, Латинской Америки и Дальнего Востока, а также расширить высокотехнологичные исследования языка и коммуникации с использованием передовых методов.

Ещё одним направлением станет создание методологического центра для разработки новых методик преподавания языков, включая как популярные иностранные языки, так и русский язык для иностранцев и языки народов Пермского края.

На факультете сохранится кафедральная структура, а также известные научные и педагогические школы. Изменения не затронут образовательный процесс.

Члены ученых советов поддержали создание нового факультета.

Факультет филологии и коммуникации станет крупнейшим в университете с более чем 2 тыс. студентов, а также лидером по числу студентов педагогических направлений и иностранных учащихся. Здесь будет развиваться подготовительное отделение для иностранных граждан.

В октябре пройдут собрания сотрудников и студентов, а до 24 октября будет сформировано штатное расписание. С 1 января 2026 года студенты и преподаватели начнут работу в новой структуре.

