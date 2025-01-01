В Перми скорректируют расписание пяти автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент транспорта администрации Перми объявил о внесении изменений в расписание нескольких автобусных маршрутов.

Так, с с 23 октября будут скорректированы некоторые отправления на маршруте №60 по будням.

С 25 октября также изменятся графики движения на маршрутах №4, 19 и 59 в будни и выходные. Пассажиров просят быть внимательными и следить за актуальностью расписания.

Кроме того, с 27 октября маршрут №65 перейдёт на зимний режим работы, следуя по маршруту «Садовая — Берёзовая роща». Весной 2025 года, с началом дачного сезона, маршрут вернётся к прежнему графику.

Напомним также, что с 27 октября до весны прекратит функционирование автобусный маршрут №46.

