В Перми изменится расписание на нескольких автобусных маршрутах Корректировки вводятся с 15 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 октября в столице Прикамья произойдут корректировки в работе системы общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

В частности, изменятся графики движения для автобусных маршрутов №56, 71 и 77. Корректировки внесут на основании запросов жителей: для маршрута №56 — в выходные, для маршрута №71 — в будни. Для автобуса №77 будет скорректирован график в будни, чтобы стабилизировать интервалы между рейсами.

Автобусный маршрут №46 готовится к сезонному перерыву в работе. Эксплуатация этого маршрута напрямую связана с пассажиропотоком в направлении Северного кладбища, что обуславливает приостановку его работы в зимний период, отметили в дептрансе.

С 15 октября маршрут №46 прекратит функционирование в будни, а в выходные продолжит работу до 27 октября. Возобновление работы маршрута запланировано весной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.