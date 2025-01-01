В пермском ТРК открылся фирменный магазин сети SneakerBOX
Она специализируется на продаже спортивной одежды и обуви
В торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» открылся фирменный магазин спортивной одежды и обуви известной сети SneakerBOX, об этом сообщили в администрации ТРК.
Ещё в августе с торговой точкой был подписан договор об аренде помещения на втором этаже второй очереди центра.
Новый магазин стал одним из самых просторных в ТРК, его площадь составила 640 кв. м.
SneakerBOX специализируется на продаже спортивной одежды и обуви от ведущих мировых брендов, таких как Reebok, Adidas, Puma, DC Shoes, Quiksilver, U.S. Polo Assn. и Lumberjack.
