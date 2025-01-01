В Перми осенью откроется фирменный магазин сети SneakerBOX Уже оформлен договор аренды Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В 2025 году в пермском торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» ожидается открытие фирменного магазина спортивной одежды и обуви известной сети SneakerBOX.

Как сообщили в пресс-службе ТРК, в августе администрация комплекса предоставила в распоряжение нового арендатора торговую площадь на втором этаже второй очереди. Ожидается, что новый магазин SneakerBOX станет одним из самых больших в ТРК, занимая пространство в 640 кв м. Согласно предварительным сведениям, открытие запланировано на ноябрь.

SneakerBOX предлагает широкий ассортимент спортивной одежды и обуви от ведущих мировых производителей, включая такие бренды, как Reebok, Adidas, Puma, DC Shoes, Quiksilver, U.S.Polo Assn. и Lumberjack.

