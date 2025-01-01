Провал дороги в центре Перми заасфальтировали Работы провели минувшей ночью Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

На ул. Петропавловской в Перми заасфальтировали участок дороги после ремонта коллектора. Об этом «Новому компаньону» сообщили в «Новогор-Прикамье».

В ночь на 22 октября рабочие подрядной организации коммунальной компании завершили укладку асфальта на участке, где ранее проводился ремонт коллектора. В выходные были завершены земляные работы и восстановление системы водоотведения (об этом писал «Новый компаньон»). Котлован, образовавшийся в ходе ремонта, был засыпан слоями песчано-гравийной смеси с последующим уплотнением. Для проверки качества уплотнения были взяты пробы. После этого специалисты восстановили дорожное покрытие на данном участке.

Полное обновление дороги с укладкой трёх слоёв асфальта по всей ширине проезжей части "Новогор" планирует завершить к 10 июня 2026 года.

Напомним, днём 16 октября на ул. Петропавловской, недалеко от краевой филармонии, под автомобилем дорожной службы провалился асфальт.

