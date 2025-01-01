В центре Перми под автомобилем дорожной службы провалился асфальт Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

В Перми на ул. Петропавловской, недалеко от краевой филармонии, днём 16 октября под автомобилем дорожной службы провалился асфальт. Об этом со ссылкой на очевидца сообщает сайт perm.aif.ru.

На фотографиях, предоставленных пермяком, видна большая машина, а также сотрудники дорожной службы в спецодежде. За машиной на дороге стоит трактор. Заднее левое колесо дорожной машины почти наполовину ушло в асфальт, лишив её возможности передвигаться.

Специалисты говорят, что асфальт на дорогах проваливается чаще всего из-за естественных причин (износ, превышение транспортной нагрузки, перепады температур) и человеческого фактора (ошибок в технологии ремонта и строительства).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.