На улице Петропавловской в Перми готовится ремонт коллектора
Водителей просят быть осторожными
Подрядная организация «НОВОГОРа» приступила к земляным работам в районе пересечения улиц Петропавловской и Куйбышева в Перми.
Напомним, 16 октября, под весом дорожной техники произошло повреждение дорожного покрытия над участком сети водоотведения в этом месте. Здесь проходит самотечный канализационный коллектор диаметром 900 мм, который был введен в эксплуатацию в 1971 году. Бригада «НОВОГОРа» оперативно оградила место повреждения.
Для восстановления целостности трубопровода будет проведена земляная раскопка после согласования с соответствующими городскими службами. Специалисты компании «НОВОГОРа» уже разработали план работ, подготовили необходимые материалы и технику.
Участок проведения восстановительных работ огорожен. В связи с этим на ул. Петропавловской на полосе правого поворота на ул. Куйбышева ограничено движение транспорта. Водителям рекомендуется обращать внимание на предупреждающие знаки и соблюдать осторожность.
