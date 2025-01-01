На улице Петропавловской в Перми готовится ремонт коллектора Водителей просят быть осторожными Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Подрядная организация «НОВОГОРа» приступила к земляным работам в районе пересечения улиц Петропавловской и Куйбышева в Перми.

Напомним, 16 октября, под весом дорожной техники произошло повреждение дорожного покрытия над участком сети водоотведения в этом месте. Здесь проходит самотечный канализационный коллектор диаметром 900 мм, который был введен в эксплуатацию в 1971 году. Бригада «НОВОГОРа» оперативно оградила место повреждения.

Для восстановления целостности трубопровода будет проведена земляная раскопка после согласования с соответствующими городскими службами. Специалисты компании «НОВОГОРа» уже разработали план работ, подготовили необходимые материалы и технику.

Участок проведения восстановительных работ огорожен. В связи с этим на ул. Петропавловской на полосе правого поворота на ул. Куйбышева ограничено движение транспорта. Водителям рекомендуется обращать внимание на предупреждающие знаки и соблюдать осторожность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.