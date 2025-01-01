Алёна Бронникова Фонд защиты прав дольщиков Прикамья продолжит работу Штат сотрудников сократится Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края продолжит работу, несмотря на отсутствие в регионе проблемных объектов. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры 21 октября сообщил министр строительства Артём Габдрахманов, отвечая на вопросы депутатов в рамках обсуждения законопроекта о бюджете.

«Фонд оставляем в качестве исполнения своих обязательств. В силу федерального законодательства Фонд приравнивается ко всем другим застройщикам. Соответственно, он обязан нести гарантийные обязательства в течение пяти лет после передачи объектов дольщикам, а это больше тысячи квартир. За период реализации проекта было введено более 100 тыс. кв. м — достаточно большой фонд. Его нужно обслуживать и вести соответствующую работу с генподрядными организациями, которые осуществляли строительство этих объектов», — отметил министр.

Он добавил, что ведомство также взаимодействует с управляющими компаниями завершённых долгостроев. При этом штат организации планируется сократить до девяти штатных единиц. Эти данные отражены в законопроекте.

Напомним, в июне в Перми был сдан последний долгострой. В связи с этим правительство предложило признать утратившим силу региональный закон о мерах поддержки обманутых дольщиков. Соответствующий пропект закона был внесён ранее на рассмотрение краевого парламента.

