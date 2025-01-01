Алёна Бронникова В Перми сдан последний долгострой Разрешение на строительство было выдано ещё в 2014 году Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

В Перми ввели в эксплуатацию долгострой по ул. Карпинского, 110а. Фонд защиты прав граждан-участников строительства Пермского края сообщил, что вручение уведомлений о завершении строительства объекта дольщикам состоится 18 июня, в это же время начнётся запись на приёмку квартир.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, этот дом стал последним из 73 проблемных объектов, исключённых из реестра с 2019 года. Всего за это время были восстановлены права более 5,5 тыс. человек.

«Ввели в эксплуатацию последний многоквартирный дом, строительство которого из-за недобросовестных застройщиков растянулось на долгие годы. Скоро счастливые новосёлы переедут в 191 квартиру. Все — в соответствии с договорами паенакопления, которые они заключили когда-то с застройщиком-банкротом», — рассказал глава региона в своём telegram-канале.

Разрешение на строительство дома в ЖК «Триумф. Вторая очередь» было получено ещё в 2014 году. Возведение было заморожено в 2016-м из-за долгов застройщика. Гендиректора отправили в колонию за злоупотребление полномочиями на семь лет.

Активные работы по завершению всех долгостроев в ЖК велись с 2023 года при поддержке Фонда развития территорий. Достройкой дома по ул. Карпинского, 110а занимался «Жилстрой», однако из-за отставания от графика работ краевые власти перезаключили договор с «Эталоном», занимавшимся соседним долгостроем, по ул. Карпинского, 110.

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