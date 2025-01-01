Алёна Бронникова Готовность проблемного долгостроя на Карпинского в Перми составляет 86% В феврале был выбран новый подрядчик Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Павла Черепанова

Готовность долгостроя по ул. Карпинского, 110а в Перми, подрядчик которого сорвал сроки его завершения, составляет 86%. Об этом на заседании комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры сообщил министр строительства Прикамья Артём Габдрахманов.

Работы по дому ООО «Жилстрой» выполняло с существенным отставанием от графика. В связи с этим краевой Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства 14 февраля расторг с ним договор и заключил новый — со строительной компанией «Эталон», которая завершала работы на соседнем проблемном объекте по ул. Карпинского, 110. Стоимость нового контракта составила 107,8 млн руб., работы должны быть завершены в течение 100 календарных дней.

«Ожидаем, что в ближайшее время нормализуем работу и в первом полугодии закончим строительно-монтажные работы», — рассказал министр.

Сейчас в краевом реестре проблемных объектов 3 долгостроя, помимо названного выше, это дома по ул. Карпинского, 110 и ул. Ленской, 30. Их готовность составляет 100%. На Карпинского работы завершены, региональная инспекция госстройнадзора проводит итоговую проверку, разрешение на ввод в эксплуатацию планируется получить в течение февраля. На ул. Ленской работы были выполнены самим застройщиком — ООО «КМ-Инвест», дом будет введён в судебном порядке, тоже в течение 2025 года.

Из реестра проблемных домов с 2019 года было исключено 70 долгостроев. Как сообщалось ранее, строительство 54 из них было остановлено по причине банкротства застройщиков. На июль 2024 года в правах было восстановлено более 4 тыс. обманутых дольщиков.

Напомним, строительство ЖК «Триумф. Вторая очередь» на Карпинского было заморожено в 2016 году из-за долгов застройщика, без обещанных квартир остались около 1 тыс. человек. Гендиректора компании отправили в колонию за злоупотребление полномочиями на семь лет.

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